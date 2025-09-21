Et si on contemplait les vitraux et le retable du site clunisien… allongé ? Eglise Prieurale Saint Martin Ambierle

Et si on contemplait les vitraux et le retable du site clunisien… allongé ? Eglise Prieurale Saint Martin Ambierle dimanche 21 septembre 2025.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, la municipalité d’Ambierle propose une découverte inédite du site clunisien… en étant allongé.

Habituellement protégés par des grilles et visibles uniquement à distance, le retable et les vitraux de la nef seront exceptionnellement accessibles au public le dimanche 21 septembre. Des tapis de sol seront installés pour permettre aux visiteurs de s’asseoir, de s’allonger et de contempler ces chefs-d’œuvre du Moyen Âge dans des conditions uniques.

L’entrée se fera déchaussée.

Un conseil : munissez-vous de vos écouteurs et de votre playlist préférée pour une immersion personnalisée !

Une table interactive permettra également d’examiner ces trésors artistiques à la loupe.

À noter aussi : le passage secret sera exceptionnellement ouvert à la visite.

© municipalité d’Ambierle