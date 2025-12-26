ET SI ON CRÉAIT ?

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-03-25 2026-05-27

Participez à l’atelier de loisir créatif pour tous !

Participez à l’atelier de loisir créatif pour tous !

Public familial à partir de 4 ans | Entrée libre et gratuite .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in a creative hobby workshop for all!

L’événement ET SI ON CRÉAIT ? Montpellier a été mis à jour le 2025-12-24 par 34 PIERRESVIVES