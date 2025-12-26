ET SI ON CRÉAIT ?, Montpellier
ET SI ON CRÉAIT ?, Montpellier mercredi 25 mars 2026.
ET SI ON CRÉAIT ?
Médiathèque Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-03-25 2026-05-27
Participez à l’atelier de loisir créatif pour tous !
Participez à l’atelier de loisir créatif pour tous !
Public familial à partir de 4 ans | Entrée libre et gratuite .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part in a creative hobby workshop for all!
L’événement ET SI ON CRÉAIT ? Montpellier a été mis à jour le 2025-12-24 par 34 PIERRESVIVES