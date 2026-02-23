Et si on démondialisait… ? Hall Rennes
La mondialisation est-elle compatible avec la préservation de l’environnement et une économie durable ? A travers leurs kiosques, les étudiants partagent leurs questionnements.
_“ Nous sommes une classe de 21 étudiants de BTS GEMEAU (Gestion et Maîtrise de l’eau) du **Lycée Théodore Monod** au Rheu accompagnés de trois enseignantes, sensibles aux questions environnementales et sociétales “_
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-27T13:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-27T17:00:00.000+01:00
Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine