Et si on écoutait vraiment les jeunes ? Vie du citoyen Rennes Dimanche 29 mars, 15h45 Ille-et-Vilaine

Quelle place accorde-t-on réellement aux jeunes dans les institutions ?

Au-delà des consultations ponctuelles et des sujets estampillés « jeunesse », comment prendre en compte leur parole légitime et leur donner un rôle actif dans les processus de décision ? Cette rencontre interroge les conditions d’une véritable participation des jeunes, durable et reconnue.

Avec **Ahouefa Christiane Fagbemi**, présidente de l’association **Cité des Chances** et lauréate du _Prix jeunesse de la démocratie 2025_ organisé par le groupe de presse indépendant SIPA Ouest-France et **Halim Alaye** bénéficiaire de Cité des chances, aujourd’hui bénévole qui a développé un média de vulgarisation de l’actualité auprès des jeunes. La rencontre est animée par **Margot Dejeux**, journaliste et fondatrice du projet **Haut-Parleur**.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-29T15:45:00.000+02:00

Fin : 2026-03-29T16:30:00.000+02:00

Vie du citoyen Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



