Et si on en parlait ? Tam Tam Théâtre Pau

Et si on en parlait ?

Tam Tam Théâtre 8 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Lecture théâtrale et interactive

Dans une époque où les relations amicales, amoureuses et sexuelles sont en perpétuelle évolution, Et si on en parlait! interroge ce nouveau rapport à l’intime, à l’autre et à soi-même. Au travers de lectures, de témoignages, d’interactions/public, deux comédiennes questionnent ces nouvelles réalités encore trop souvent conditionnées par notre imaginaire patriarcal et le regard discriminant de nos sociétés. Comment se rencontrer si l’on ne comprend pas l’identité de l’autre ? Comment s’appréhender mutuellement lorsque l’on ne connaît parfois même pas son propre corps ? Comment différencier un rapport sain d’une relation toxique ?… Corps, sexe, genre, couple, premières fois…; souvent tabous, ces sujets sont ici maniés avec précision et sensibilité, nous invitant à nous interroger sur les conditions d’un rapport harmonieux à nous-même et aux autres. .

Tam Tam Théâtre 8 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 08 03 83 administration@cie-laubergeespagnole.fr

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English : Et si on en parlait ?

L’événement Et si on en parlait ? Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau