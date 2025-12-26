ET SI ON JOUAIT ? → ANIMAUX ET CIE, Montpellier

ET SI ON JOUAIT ? → ANIMAUX ET CIE

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-03-18 2026-04-01 2026-04-15

Envie de tester et de découvrir des jeux de société ?

Venez jouer avec nous autour d’une thématique choisie !

A partir de 6 ans sans inscription .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

English :

Want to try out and discover board games?

