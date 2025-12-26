ET SI ON JOUAIT ? → JEUX D’ADRESSE, Montpellier
ET SI ON JOUAIT ? → JEUX D’ADRESSE
Médiathèque Montpellier Hérault
Envie de tester et de découvrir des jeux de société ?
Venez jouer avec nous autour d’une thématique choisie !
A partir de 6 ans sans inscription .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
English :
Want to try out and discover board games?
