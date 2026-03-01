Et si on jouait à Mario Kart ? Sery
Et si on jouait à Mario Kart ? Sery samedi 28 mars 2026.
Et si on jouait à Mario Kart ?
Salle Communale Sery Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Rejoignez-nous pour un tournoi Mario Kart ouvert à tous les niveaux ! Que vous soyez un pilote expérimenté ou un débutant, ce tournoi est l’occasion de vous mesurer à d’autres joueurs dans une ambiance conviviale.
Attention places limitées, alors n’attendez plus pour vous inscrire et tenter de décrocher la victoire ! .
Salle Communale Sery 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 36 11 05 serysurlegateau@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Et si on jouait à Mario Kart ?
L’événement Et si on jouait à Mario Kart ? Sery a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois