Et si on jouait… Châteauroux mercredi 17 septembre 2025.

21 Rue de Bourgogne Châteauroux Indre

Début : 2025-09-17 14:00:00

fin : 2025-09-17 17:00:00

2025-09-17

La Bibliothèque de Beaulieu vous propose des jeux de société pour tous !

Un seul objectif s’amuser ! Des jeux sont fournis mais vous pouvez aussi apporter les vôtres ! Pour adultes et enfants à partir de 6 ans. .

21 Rue de Bourgogne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 74

English :

The Beaulieu Library offers board games for everyone.

German :

Die Bibliothek von Beaulieu bietet Ihnen Gesellschaftsspiele für alle.

Italiano :

La biblioteca di Beaulieu offre giochi da tavolo per tutti.

Espanol :

La Biblioteca Beaulieu ofrece juegos de mesa para todos.

