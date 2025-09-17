Et si on jouait… Châteauroux
Et si on jouait… Châteauroux mercredi 17 septembre 2025.
Et si on jouait…
21 Rue de Bourgogne Châteauroux Indre
Gratuit
Gratuit
Date : 
Début : 2025-09-17 14:00:00
fin : 2025-09-17 17:00:00
Début : 2025-09-17 14:00:00
fin : 2025-09-17 17:00:00
Date(s) :
2025-09-17
La Bibliothèque de Beaulieu vous propose des jeux de société pour tous !
Un seul objectif s’amuser ! Des jeux sont fournis mais vous pouvez aussi apporter les vôtres ! Pour adultes et enfants à partir de 6 ans. .
21 Rue de Bourgogne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 74
English :
The Beaulieu Library offers board games for everyone.
German :
Die Bibliothek von Beaulieu bietet Ihnen Gesellschaftsspiele für alle.
Italiano :
La biblioteca di Beaulieu offre giochi da tavolo per tutti.
Espanol :
La Biblioteca Beaulieu ofrece juegos de mesa para todos.
