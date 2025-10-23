Et si on jouait… Châteauroux

Et si on jouait…

41 Avenue charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Il y a le classique jeu d’échecs, l’interminable jeu des petits chevaux, l’insupportable Monopoly et bien d’autres encore à venir découvrir avec vos médiathécaires.

Pour les grands et les petits. .

41 Avenue charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

English :

The Médiathèque Équinoxe offers board games for everyone.

German :

Die Mediathek Équinoxe bietet Ihnen Gesellschaftsspiele für alle.

Italiano :

La biblioteca multimediale Équinoxe offre giochi da tavolo per tutti.

Espanol :

La biblioteca multimedia Équinoxe ofrece juegos de mesa para todos.

