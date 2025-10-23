Et si on jouait… Châteauroux
Et si on jouait… Châteauroux mardi 23 décembre 2025.
Et si on jouait…
41 Avenue charles de Gaulle Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-12-23
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
Il y a le classique jeu d’échecs, l’interminable jeu des petits chevaux, l’insupportable Monopoly et bien d’autres encore à venir découvrir avec vos médiathécaires.
Pour les grands et les petits. .
41 Avenue charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35
English :
The Médiathèque Équinoxe offers board games for everyone.
German :
Die Mediathek Équinoxe bietet Ihnen Gesellschaftsspiele für alle.
Italiano :
La biblioteca multimediale Équinoxe offre giochi da tavolo per tutti.
Espanol :
La biblioteca multimedia Équinoxe ofrece juegos de mesa para todos.
L’événement Et si on jouait… Châteauroux a été mis à jour le 2025-11-15 par OT Châteauroux Berry Tourisme