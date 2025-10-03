Et si on jouait ensemble ? Médiathèque de Pamiers Pamiers

Les jeux de société s’invitent à la médiathèque de Pamiers !

Le temps d’une soirée, venez découvrir l’univers des jeux de plateau : seul, avec des amis ou en famille, il y en aura pour tous les goûts.

Bibliothécaires, ludothécaires et animateurs jeunesse seront à vos côtés pour vous expliquer les règles et vous accompagner tout au long de la soirée.

Médiathèque de Pamiers 1 Place Eugène Soula Pamiers 09100 Ariège Occitanie 05.34.01.38.90 https://bibliopole-ccpap.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05.34.01.38.90 »}]

