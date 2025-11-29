Et si on jouait ? Par La Maison de l’environnement et La Bibliothèque temporaire Parc écologique Izadia Anglet

Et si on jouait ? Par La Maison de l’environnement et La Bibliothèque temporaire

Parc écologique Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Viens apprendre en t’amusant avec notre nouveau jeu de l’oie Biodiversité .

Tu souhaites en savoir plus sur la nature ? Tu t’intéresses à la faune, à la flore et aux paysages locaux ?

Questions, réponses, énigmes… sont au rendez-vous !

Jeux, contes et lectures viendront rythmer l’atelier au gré des passages. Venez découvrir des histoires et thématiques en lien avec la nature.

En famille à partir de 7 ans. .

Parc écologique Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55

L’événement Et si on jouait ? Par La Maison de l’environnement et La Bibliothèque temporaire Anglet a été mis à jour le 2025-10-07 par OT Anglet