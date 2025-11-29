Et si on jouait ? Par La Maison de l’environnement et La Bibliothèque temporaire Parc écologique Izadia Anglet
Et si on jouait ? Par La Maison de l’environnement et La Bibliothèque temporaire Parc écologique Izadia Anglet samedi 29 novembre 2025.
Et si on jouait ? Par La Maison de l’environnement et La Bibliothèque temporaire
Parc écologique Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Viens apprendre en t’amusant avec notre nouveau jeu de l’oie Biodiversité .
Tu souhaites en savoir plus sur la nature ? Tu t’intéresses à la faune, à la flore et aux paysages locaux ?
Questions, réponses, énigmes… sont au rendez-vous !
Jeux, contes et lectures viendront rythmer l’atelier au gré des passages. Venez découvrir des histoires et thématiques en lien avec la nature.
En famille à partir de 7 ans. .
Parc écologique Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55
English : Et si on jouait ? Par La Maison de l’environnement et La Bibliothèque temporaire
German : Et si on jouait ? Par La Maison de l’environnement et La Bibliothèque temporaire
Italiano :
Espanol : Et si on jouait ? Par La Maison de l’environnement et La Bibliothèque temporaire
L’événement Et si on jouait ? Par La Maison de l’environnement et La Bibliothèque temporaire Anglet a été mis à jour le 2025-10-07 par OT Anglet