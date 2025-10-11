Et si on jouait ? Par l’Usine à jeux Maison pour tous / Salle Ansbach Anglet

Maison pour tous / Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Jouer pour se divertir, découvrir et partager !

Des grands classiques, des petits nouveaux, des jeux de rapidité, des jeux de coopération… Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges ! Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, devenez le maitre du jeu !

Tout public, à partir de 6 ans. .

Maison pour tous / Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55

