ET SI ON JOUAIT ? THÉMATIQUE OH ! LES BEAUX JEUX Montpellier mercredi 12 novembre 2025.
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-11-12 2025-11-19 2025-12-10 2025-12-17
Envie de tester et de découvrir des jeux de société ? Venez jouer avec nous… Chaque mois, une nouvelle thématique ! .
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
