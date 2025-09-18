Et si on lisait? La Bresse

Et si on lisait? La Bresse jeudi 18 septembre 2025.

Et si on lisait?

Environ tous les 2 mois, le jeudi, à 20h, à la Maison de La Bresse, 1er étage avec ascenseur, 6 lecteurs-trices de tous horizons viennent présenter leur dernier _ou pas_ coup de cœur de lecture BD, roman, autobiographie, policier, philosophie, etc

Chacun a 10 minutes et explique pourquoi il-elle recommande la lecture de cet ouvrage.

Ce n’est pas pompeux, l’expression est simple sans être simpliste.

Soirée qui s’adresse à tout le monde, y compris aux touristes de passage.

La soirée est gratuite et se clôt par un verre de l’amitié accompagné de gâteaux maison les nourritures terrestres se mêlent aux nourritures spirituelles!Tout public

English :

Approximately every 2 months, on Thursdays at 8 p.m., at Maison de La Bresse, 1st floor with elevator, 6 readers from all walks of life come to present their latest _or not_ favorite reading: comics, novels, autobiographies, detective stories, philosophy, etc

Each reader has 10 minutes to explain why they recommend reading the book.

It’s not pompous, the expression is simple without being simplistic.

An evening for everyone, including tourists passing through.

The evening is free of charge, and closes with a friendly drink and homemade cakes: earthly food mingles with spiritual food!

German :

Etwa alle zwei Monate, donnerstags um 20 Uhr im Maison de La Bresse, 1. Stock mit Aufzug, stellen sechs Leserinnen und Leser aus allen Bereichen ihre neueste Lektüre vor: Comics, Romane, Autobiografien, Krimis, Philosophie, etc

Jeder hat 10 Minuten Zeit und erklärt, warum er/sie das Buch zur Lektüre empfiehlt.

Es ist nicht pompös, der Ausdruck ist einfach, aber nicht vereinfachend.

Ein Abend für jedermann, auch für Touristen auf der Durchreise.

Der Abend ist kostenlos und endet mit einem Glas Freundschaft und selbstgebackenen Kuchen

Italiano :

Ogni 2 mesi circa, il giovedì alle 20.00, presso la Maison de La Bresse, 1° piano con ascensore, 6 lettori di ogni estrazione sociale vengono a presentare le loro ultime o meno recenti letture preferite: fumetti, romanzi, autobiografie, gialli, filosofia, ecc

Ogni lettore ha a disposizione 10 minuti per spiegare perché consiglia la lettura del libro in questione.

Non è pomposo, l’espressione è semplice senza essere semplicistica.

Una serata per tutti, anche per i turisti di passaggio.

La serata è gratuita e si chiude con un aperitivo conviviale e dolci fatti in casa: il cibo terreno si mescola a quello spirituale!

Espanol :

Cada dos meses aproximadamente, los jueves a las 20.00 horas, en la Maison de La Bresse, 1ª planta con ascensor, 6 lectores de toda condición vienen a presentar sus últimas -o no tan recientes- lecturas favoritas: cómics, novelas, autobiografías, novela policíaca, filosofía, etc

Cada lector dispone de 10 minutos para explicar por qué recomienda la lectura del libro en cuestión.

No es pomposo, la expresión es sencilla sin ser simplista.

Una velada para todos, incluidos los turistas de paso.

La velada es gratuita y se cierra con una bebida de camaradería y pasteles caseros: ¡la comida terrenal se mezcla con la espiritual!

