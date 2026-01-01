Et si on lisait? 7A rue de la Clairie La Bresse
Et si on lisait? 7A rue de la Clairie La Bresse jeudi 29 janvier 2026.
Et si on lisait?
7A rue de la Clairie 1er étage La Bresse Vosges
Début : Jeudi Jeudi 2026-01-29 20:00:00
Présentations et échanges autour de 6 livres, au 1er étage de la Maison de La Bresse.Tout public
7A rue de la Clairie 1er étage La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 62 65 95 maisondelabresse@labresse.fr
English :
Presentations and discussions around 6 books, on the 1st floor of the Maison de La Bresse.
