Et si on lisait? 7A rue de la Clairie La Bresse

Et si on lisait?

7A rue de la Clairie 1er étage La Bresse Vosges

Jeudi 2026-01-29 20:00:00

2026-01-29

2026-01-29

Présentations et échanges autour de 6 livres, au 1er étage de la Maison de La Bresse.Tout public

7A rue de la Clairie 1er étage La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 62 65 95 maisondelabresse@labresse.fr

Presentations and discussions around 6 books, on the 1st floor of the Maison de La Bresse.

