Et si on partageait le pouvoir et la valeur au travail ? Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes Paris

À l’image de la société, l’entreprise classique concentre les richesses produites là où se trouve le pouvoir : au niveau des dirigeants et des actionnaires.

Y’a t’il un lien entre cette répartition des richesses inégalitaire et la pauvreté systémique ? Si tous les salariés avaient le pouvoir de participer aux orientations stratégiques de l’entreprise, cela engendrerait-il une meilleure répartition de la valeur ? Et avec quel impact sur la société ?

Il existe, dans l’économie sociale et solidaire, des entreprises qui ont décidé de partager le pouvoir et la valeur : les coopératives, en particulier les SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif).

En décembre, l’association Les Canaux s’associe au collectif Les Licoornes pour la 4e “Conf’ qui fait du bien” à la Maison des Économies Solidaires & Innovantes. Ensemble, ils reçoivent :

Cécile Duflot – Directrice générale d’Oxfam France, association dont la mission est de lutter contre la pauvreté et combattre les inégalités qui l’alimentent

– Directrice générale d’Oxfam France, association dont la mission est de lutter contre la pauvreté et combattre les inégalités qui l’alimentent Ivan Chaleil – Administrateur des Licoornes, collectif de coopératives engagées pour la transition écologique et sociale (Label Emmaüs, Biocoop, Telecoop, Enercoop, la Nef, Blast…)

Voyons ensemble comment nous pouvons partager le pouvoir et la valeur au travail !

Le mardi 09 décembre 2025

de 19h30 à 21h00

gratuit

Public adultes.

Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes 6 quai de la Seine 75019 Paris

https://lescanaux.com/