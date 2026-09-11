..et si on passait le week-end avec Alain-Fournier…, Cinéma l’Aiglon, Cambo-les-Bains

Informations pratiques

..et si on passait le week-end avec Alain-Fournier… 18 et 19 septembre Cinéma l’Aiglon Pyrénées-Atlantiques

Lectures à la médiathèque du vendredi gratuites, nombre de places 50 — Cinéma samedi 120 places (tarif : prix d’une séance de cinéma)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Hommage à Alain-Fournier

– Vendredi 18 septembre 2026 à 17h30 à la médiathèque :(gratuit)

Lecture de textes choisis du livre « Le Grand Meaulnes » d’Alain-Fournier

– Samedi 19 septembre 2026 à 15 heures au cinéma l’Aiglon :

(tarif : prix d’une séance de cinéma)

Présentation de la biographie d’Alain-Fournier (diaporama)

Lecture de lettres d’Alain-Fournier à sa sœur, son ami Rivière et depuis les tranchées

Projection du film le Grand Meaulnes d’Alain-Fournier de Jean-Daniel Verhaeghe, sorti en 2006.

Cinéma l’Aiglon Rue du Docteur Joseph Chatard, 64250 Cambo-les-Bains, France Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 33559299507 https://www.moncine.fr/cambo

Hommage à Alain-Fournier

©catherinecamedescasse