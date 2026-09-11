..et si on passait le week-end avec Alain-Fournier…, Cinéma l’Aiglon, Cambo-les-Bains
vendredi 18 septembre 2026 · Cinéma l'Aiglon · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
..et si on passait le week-end avec Alain-Fournier… 18 et 19 septembre Cinéma l’Aiglon Pyrénées-Atlantiques
Lectures à la médiathèque du vendredi gratuites, nombre de places 50 — Cinéma samedi 120 places (tarif : prix d’une séance de cinéma)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Hommage à Alain-Fournier
– Vendredi 18 septembre 2026 à 17h30 à la médiathèque :(gratuit)
Lecture de textes choisis du livre « Le Grand Meaulnes » d’Alain-Fournier
– Samedi 19 septembre 2026 à 15 heures au cinéma l’Aiglon :
(tarif : prix d’une séance de cinéma)
Présentation de la biographie d’Alain-Fournier (diaporama)
Lecture de lettres d’Alain-Fournier à sa sœur, son ami Rivière et depuis les tranchées
Projection du film le Grand Meaulnes d’Alain-Fournier de Jean-Daniel Verhaeghe, sorti en 2006.
Cinéma l’Aiglon Rue du Docteur Joseph Chatard, 64250 Cambo-les-Bains, France Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 33559299507 https://www.moncine.fr/cambo
Hommage à Alain-Fournier
©catherinecamedescasse
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