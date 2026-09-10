Informations pratiques

Et si on pensait ? La science Bibliothèque Maurepas Rennes Samedi 3 octobre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Rendez-vous philo pour les enfants

Et si on pensait ? est un échanges de paroles pour partager des idées, s’écouter et surtout passer un bon moment. Le thème du mois d’octobre : la science !

En partenariat avec l’association Mycelium.

Enfants de 7 à 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-03T12:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38



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