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Et si on pensait ? Les croyances Bibliothèque Maurepas Rennes

samedi 12 décembre 2026 · Bibliothèque Maurepas · Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Maurepas
Adresse
32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Et si on pensait ? Les croyances Bibliothèque Maurepas Rennes Samedi 12 décembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Rendez-vous philo pour les enfants

Et si on pensait ? est un échanges de paroles pour partager des idées, s’écouter et surtout passer un bon moment. Le thème du mois d’octobre : Les croyances
En partenariat avec l’association Mycelium.
Enfants de 7 à 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-12T11:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-12T12:00:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38


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