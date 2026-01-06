Et si on pensait ? spécial jeunesse Bibliothèque Maurepas Rennes 10 janvier – 7 mars, certains samedis Ille-et-Vilaine

C’est rigolo de penser avec les autres. On se pose des questions, on réfléchit ensemble, on s’écoute et on donne son avis. Un moment pour philosopher, animé par l’association Mycellium.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-10T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T12:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38



