Et si on rendait visibles les écoles qui s’engagent pour la transition écologique ? Écopôle Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-08 10:00 – 11:30

Gratuit : oui Gratuit. Sur inscription. Gratuit. Sur inscription : https://framaforms.org/8-avril-presentation-ecoles-engagees-1771924251

Depuis plusieurs années, de nombreuses actions d’éducation à la transition écologique sont menées dans les écoles et instituts spécialisés de Nantes Métropole. Pourtant, nous avons constaté qu’elles restent encore trop peu visibles et insuffisamment valorisées à l’échelle locale. Écopole, le réseau de l’environnement lance une cartographie participative pour mettre en lumière les initiatives en éducation à l’environnement menées dans les établissements scolaires et instituts spécialisés de Nantes Métropole : ???? Cartographie des établissements engagés ICI ???? Nous dévoilerons cet outil, à l’occasion d’une matinée de présentation le mercredi 8 avril de 10h à 11h30 à Écopôle (31 rue Louis Joxe à Nantes) Gratuit. Sur inscription ICI. Au programme : ?Présentation du portail web et de ses fonctionnalitésRetour d’utilisation de certains·es contributeurs·tricesTemps d’échanges pour recueillir les retoursDiscussion sur les perspectives d’appropriation et de diffusion Contacts :Virginie DaniloResponsable du pôle pédagogiquevirginie.danilo@ecopole.org02 40 48 57 02 Chloé CormierChargée de communicationchloe.cormier@ecopole.org02 40 48 55 13

Écopôle Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 54 54 http://www.ecopole.com https://framaforms.org/8-avril-presentation-ecoles-engagees-1771924251



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