Et si on repensait ensemble nos usages d’énergie et d’eau ? Académie du climat Paris vendredi 10 octobre 2025.

À l’heure où les crises énergétiques et climatiques révèlent la fragilité de nos modèles, ces rencontres proposent de dépasser les approches purement techniques pour interroger le sens de nos usages, nos modes de vie, et les conditions d’un avenir durable.

14h30 : SOBRIETE, UN ENJEU DE SOCIETE : HISTOIRE, ACTUALITE, HORIZON

Mise sur le devant de la scène en 2022 dans un contexte de crise énergétique, la sobriété reste encore trop souvent catégorisée dans une approche technique et de restriction. Pourtant, la sobriété est pensée à négaWatt comme sociétale : elle est avant tout politique, collective, sociale, mais aussi économique et industrielle. Par l’apport de différents regards, cette table ronde se plongera dans les divers enjeux sociétaux que recoupe la sobriété : de ses origines historiques et culturelles à la façon dont l’écologie politique s’en est emparé, notamment à travers le scénario négaWatt. L’occasion d’interroger les impensés des politiques énergétiques actuelles, mais aussi les futurs souhaitables et réalisables que nous offre la sobriété !

Avec :

Lucas Francou Damesin , co-fondateur de Parlons Climat

, co-fondateur de Parlons Climat Barbara Nicoloso , Directrice de Virage Énergie et autrice de Petit traité de sobriété énergétique et de Engager des politiques locales de sobriété

, Directrice de Virage Énergie et autrice de Petit traité de sobriété énergétique et de Engager des politiques locales de sobriété Stéphane Signoret , journaliste spécialiste de l’énergie, membre de la Compagnie des négaWatt et auteur de Sobriété, notre alliée

, journaliste spécialiste de l’énergie, membre de la Compagnie des négaWatt et auteur de Sobriété, notre alliée Animation Charline Dufournet, responsable de projet pour l’Association négaWatt

16h30 : ENJEUX DE LA GESTION DE L’EAU

Indispensable à la vie et à notre quotidien, l’eau voit ses cycles perturbés par les usages humains et le bouleversement climatique. Quelle compréhension avons-nous de l’état actuel ? Quels sont les secteurs les plus consommateurs en eau ? En quoi le scénario négaWatt propose des actions qui peuvent faciliter l’accès à une eau saine ? Quelles actions de sobriété imaginer pour préserver la ressource ?

Avec :

Florence Habets , hydrogéologue et directrice de recherche au CNRS

, hydrogéologue et directrice de recherche au CNRS Christian Couturier , directeur de l’association Solagro et membre de la Compagnie des négaWatt

, directeur de l’association Solagro et membre de la Compagnie des négaWatt Léana Msika , Ingénieure de recherche et coordinatrice du projet SobriEau

, Ingénieure de recherche et coordinatrice du projet SobriEau Animation Stéphane Signoret, journaliste spécialiste de l’énergie et membre de la Compagnie des négaWatt

Ces conférences sont organisées par négaWatt dans le cadre de l’Université d’Automne de l’association. Depuis leur création en 2001, l’Association négaWatt promeut la réduction des consommations d’énergie — pilier de son approche : sobriété, efficacité et renouvelables — comme levier vers une société plus respectueuse des ressources, de l’environnement et de l’humain.

La singularité de négaWatt réside dans sa capacité collective à analyser les problématiques énergétiques de manière globale et à proposer des solutions concrètes et réalistes inspirées d’expériences de terrain.

Pour en savoir plus : www.negawatt.org

Venez voir les regards croisés de chercheurs, d’acteurs de terrain et de journalistes pour explorer deux enjeux décisifs de notre temps : la sobriété énergétique et la gestion de l’eau.

Le vendredi 10 octobre 2025

de 14h30 à 18h30

gratuit Public adultes.

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris/evenements/