Et si on rêvait le futur?- Mont St Jean café associatif le Là itou Mont-Saint-Jean

café associatif le Là itou 17 Rue de Montberthaut Mont-Saint-Jean Côte-d’Or

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date : 
Début : 2026-02-09 14:00:00
fin : 2026-02-10 17:00:00

Début : 2026-02-09 14:00:00

fin : 2026-02-10 17:00:00

Date(s) :

2026-02-09 2026-02-10

Et si on pouvait rêver le futur?

Un atelier philo pour réfléchir ensemble au Futur… en partant des questions des ados, nous avancerons sur un chemin de pensée capable d’ouvrir des fenêtres.

Le futur fait naître des questions, des idées, des envies.

Ici, pas de réponses toutes faites on discute, on pense, on crée, on croise les points de vue et on laisse l’imagination nourrir la réflexion. Petit à petit, la pensée s’élargit, comme autant de fenêtres ouvertes sur des possibles.

Rêver, discuter, inventer, réfléchir…

Voilà les ingrédients de deux après-midis pour explorer le futur ensemble, avec curiosité et liberté.

Gratuit

MAIS inscription nécessaire

Atelier ado (à partir de 11 ans), en partenariat avec la Communauté de communes Pouilly-Bligny et le Département de Côte d’Or. .

café associatif le Là itou 17 Rue de Montberthaut Mont-Saint-Jean 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

