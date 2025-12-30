ET SI ON S’AIMAIT – ET SI ON S AIMAIT THEATRE A L’OUEST Auray

ET SI ON S’AIMAIT – ET SI ON S AIMAIT Début : 2026-10-11 à 17:00. Tarif : – euros.

Avec tendresse et humour, 4 comédiens incarnent 25 personnages dans cette comédie romantique survoltée et pétillante sur le premier rendez-vous amoureux. Au travers d’une mosaïque de saynètes hilarantes et poétiques, “Et si on s’aimait ?” pose un regard piquant et touchant sur la rencontre amoureuse. Entre maladresses, rencards ratés et rebondissements inattendus, laissez-vous embarquer dans cette aventure moderne et irrésistible !Parmi ces dix histoires d’amour, il y a forcément la vôtre.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56