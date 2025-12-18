Et si on s’aimait ? Théâtre de Poche Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-05 19:00 – 20:15

Gratuit : non De 11 à 24€ Tout public

Avec tendresse et humour, 4 comédiens incarnent 25 personnages dans cette comédie romantique survoltée et pétillante sur le premier rendez-vous amoureux. Au travers d’une mosaïque de saynètes hilarantes et poétiques, « Et si on s’aimait ? » pose un regard piquant et touchant sur la rencontre amoureuse. Entre maladresses, rencards ratés et rebondissements inattendus, laissez-vous embarquer dans cette aventure moderne et irrésistible !

Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003

0240473444 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POCHE_GRASLIN-32658-0.wb?REFID=8Z0$AAAAAAB$AA



