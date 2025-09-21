Et si on se mettait à vélo ? ????? Saint-Laurent-en-Grandvaux
Début : 2025-09-21 09:30:00
fin : 2025-09-21 12:30:00
2025-09-21
Profitez de vos trajets quotidiens ou de vos week-ends à vélo ! (Re)mettez-vous en selle grâce à La Biclouterie Jurassienne en profitant d’un atelier de réparation de vélo et d’un stand d’écomobilité pour trouver des alternatives de mobilité douce dans le Haut-Jura. .
Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 contact@cpie-haut-jura.org
