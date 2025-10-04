Et si on se Sanzay les idées ? SANZAY Argentonnay
Et si on se Sanzay les idées ? SANZAY Argentonnay samedi 4 octobre 2025.
Et si on se Sanzay les idées ?
SANZAY Le château de Sanzay Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Et si on se Sanzay les idées ?
Journée d’animations au château de Sanzay avec les Colporteurs, des ateliers, visite libre du château, et visite historico-contée à 14 h, ainsi qu’une vente de friperie de 10 h à 16 h. .
SANZAY Le château de Sanzay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 22 53 accueil.lacolporteuse@gmail.com
English : Et si on se Sanzay les idées ?
German : Et si on se Sanzay les idées ?
Italiano :
Espanol : Et si on se Sanzay les idées ?
L’événement Et si on se Sanzay les idées ? Argentonnay a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Bocage Bressuirais