Et si on triait ensemble ? le Mistral Valréas

Et si on triait ensemble ?

le Mistral Avenue Général Leclerc Valréas Vaucluse

Début : 2025-09-17 14:00:00

fin : 2025-09-17 16:00:00

2025-09-17

Des ateliers autour de l’environnement avec des jeux, quizz, exposition, échanges….

le Mistral Avenue Général Leclerc Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 37 41 27 c.villemaux@coupdepouce84.fr

English :

Environmental workshops with games, quizzes, exhibitions and discussions….

German :

Workshops rund um die Umwelt mit Spielen, Quiz, Ausstellung, Austausch….

Italiano :

Laboratori ambientali con giochi, quiz, mostre e discussioni….

Espanol :

Talleres medioambientales con juegos, concursos, exposiciones y debates….

