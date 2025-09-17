Et si on triait ensemble ? le Mistral Valréas
Et si on triait ensemble ? le Mistral Valréas mercredi 17 septembre 2025.
Et si on triait ensemble ?
le Mistral Avenue Général Leclerc Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17 14:00:00
fin : 2025-09-17 16:00:00
Date(s) :
2025-09-17
Des ateliers autour de l’environnement avec des jeux, quizz, exposition, échanges….
le Mistral Avenue Général Leclerc Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 37 41 27 c.villemaux@coupdepouce84.fr
English :
Environmental workshops with games, quizzes, exhibitions and discussions….
German :
Workshops rund um die Umwelt mit Spielen, Quiz, Ausstellung, Austausch….
Italiano :
Laboratori ambientali con giochi, quiz, mostre e discussioni….
Espanol :
Talleres medioambientales con juegos, concursos, exposiciones y debates….
L’événement Et si on triait ensemble ? Valréas a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes