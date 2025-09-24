Et si on triait ensemble ? Rue d’Alissac Valréas
Et si on triait ensemble ? Rue d’Alissac Valréas mercredi 24 septembre 2025.
Et si on triait ensemble ?
Rue d’Alissac Le Ventoux Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24
fin : 2025-09-24
Date(s) :
2025-09-24
Proposition d’atelier autour de l’environnement jeux, quizz, exposition, échanges…
.
Rue d’Alissac Le Ventoux Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 37 41 27 c.villemaux@coupdepouce84.fr
English :
Environmental workshops: games, quizzes, exhibitions, discussions…
German :
Vorschlag für einen Workshop rund um die Umwelt: Spiele, Quiz, Ausstellung, Austausch…
Italiano :
Laboratori sull’ambiente: giochi, quiz, mostre, discussioni, ecc.
Espanol :
Talleres sobre medio ambiente: juegos, concursos, exposiciones, debates, etc.
L’événement Et si on triait ensemble ? Valréas a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes