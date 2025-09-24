Et si on triait ensemble ? Rue d’Alissac Valréas

Et si on triait ensemble ?

Proposition d’atelier autour de l’environnement jeux, quizz, exposition, échanges…

Rue d’Alissac Le Ventoux Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 37 41 27 c.villemaux@coupdepouce84.fr

English :

Environmental workshops: games, quizzes, exhibitions, discussions…

German :

Vorschlag für einen Workshop rund um die Umwelt: Spiele, Quiz, Ausstellung, Austausch…

Italiano :

Laboratori sull’ambiente: giochi, quiz, mostre, discussioni, ecc.

Espanol :

Talleres sobre medio ambiente: juegos, concursos, exposiciones, debates, etc.

