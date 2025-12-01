Et si on triait ensemble ? Le Sévigné Valréas
Le Sévigné Avenue Général Leclerc Valréas Vaucluse
Début : 2025-12-17 14:00:00
fin : 2025-12-17 16:00:00
Un temps d’échange et de partage autour de l’environnement et plus précisément du tri. Jeux, quizz… pour tout public
Le Sévigné Avenue Général Leclerc Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 37 41 27 c.villemaux@coupdepouce84.fr
English :
A time for exchanging and sharing ideas about the environment and, more specifically, sorting. Games, quizzes… for all ages
