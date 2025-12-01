Et si on triait ensemble ? Le Sévigné Valréas

Et si on triait ensemble ?

Le Sévigné Avenue Général Leclerc Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 16:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Un temps d’échange et de partage autour de l’environnement et plus précisément du tri. Jeux, quizz… pour tout public

.

Le Sévigné Avenue Général Leclerc Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 37 41 27 c.villemaux@coupdepouce84.fr

English :

A time for exchanging and sharing ideas about the environment and, more specifically, sorting. Games, quizzes… for all ages

L’événement Et si on triait ensemble ? Valréas a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes