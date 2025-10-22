Et si on voyait les choses autrement ? L’inter-actif (ancienne mairie de St Pantaléon) Autun

L'inter-actif (ancienne mairie de St Pantaléon) 90 Avenue de la République Autun Saône-et-Loire

2025-10-22 10:00:00

2025-10-22 12:00:00

2025-10-22

Venez faire un bilan visuel en 15 minutes avec les magasins Ecouter Voir d’Autun gratuitement.

Ouvert à tous Sur inscription. .

L’inter-actif (ancienne mairie de St Pantaléon) 90 Avenue de la République Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 20 72 78 linter-actif@mutualite-71.fr

