Et si Reculée m’était contée… Angers
Angers Maine-et-Loire
Début : 2025-08-15
fin : 2025-09-16
2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31 2025-09-01 2025-09-02 2025-09-03
Découvrez le quartier de Reculée sous un jour nouveau avec « Et si Reculée m’était contée… », une expérience unique alliant jeu de piste et technologies numériques pour explorer le riche patrimoine de ce quartier.
Application mobile UrbaWeazz. .
Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 33 39 25 61 bonjour@urbaweazz.fr
