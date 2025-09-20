Et si Saint Serge m’était contée Eglise Abbatiale Saint Serge Angers

Et si Saint Serge m’était contée Eglise Abbatiale Saint Serge Angers samedi 20 septembre 2025.

Et si Saint Serge m’était contée 20 et 21 septembre Eglise Abbatiale Saint Serge Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, laissez-vous emporter à travers un voyage imaginaire en parole et en musique pour découvrir cet édifice exceptionnel et les vies qui l’ont façonné depuis un millénaire.

Eglise Abbatiale Saint Serge Place du Chanoine Bachelot Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06.17.77.33.50 Eglise Abbatiale du XI siècle Transport bus. Parking à proximité

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, laissez-vous emporter à travers un voyage imaginaire en parole et en musique pour découvrir cet édifice exceptionnel et les vies qui l’ont façonné depuis…

Paroisse Saint Serge