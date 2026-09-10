Informations pratiques

Et si septembre était le mois pour se remettre en mouvement ? Place Hoche Rennes Mercredi 16 septembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

Le 16 septembre, place Hoche à Rennes : venez bouger, tester et découvrir des activités sport-santé accessibles à tous. Un moment convivial pour favoriser santé, bien-être et inclusion !

Septembre Bouge : Chaque mouvement compte !

Et si septembre était le mois pour se remettre en mouvement ?

Un peu plus de mouvement chaque jour, c’est un réflexe simple pour prendre soin de sa santé.

À l’occasion de Septembre Bouge, venez découvrir gratuitement de nombreuses activités autour de l’activité physique, de la santé et du bien-être !

Mercredi 16 septembre 2026

de 14h30 à 17h30

Place Hoche à Rennes

Au programme : initiations d’activités physiques et sportives, tests de condition physique, ateliers de sensibilisation au sport-santé

et à la prévention, activités ludiques, démonstrations, et aussi découverte du handisport et du sport adapté.

Des professionnels du sport et de la santé seront présents pour vous informer, répondre à vos questions et

vous accompagner vers une pratique physique adaptée à vos envies et à vos capacités.

Curieux, débutant ou sportif : venez découvrir l’activité qui vous ressemble

Détail activités :

CROS Bretagne – Jeu de l’oie Sport Santé

Le Comité Régional Olympique et Sportif proposera un jeu de l’oie interactif permettant aux participants de découvrir, de manière ludique, les bienfaits de l’activité physique sur la santé et le bien-être. Accessible à tous les publics, cette animation favorise les échanges intergénérationnels et sensibilise chacun à l’importance de bouger au quotidien.

Ligue contre le cancer – Stand prévention et promotion de la santé

La Ligue contre le cancer animera un espace d’information dédié à la prévention et à la promotion de la santé. Les visiteurs pourront échanger avec des professionnels sur les bénéfices d’une activité physique régulière dans la prévention des maladies et l’amélioration de la qualité de vie. Ce stand contribue à rendre la prévention accessible à tous, dans une démarche inclusive et bienveillante.

CHU Rennes – Tests et sensibilisation à la santé

Le CHU de Rennes proposera différents tests de santé accompagnés de conseils personnalisés et d’actions de sensibilisation. Cette approche permet à chacun de mieux connaître sa condition physique et d’être orienté vers une pratique adaptée à ses besoins. L’objectif est de promouvoir une activité physique accessible, bénéfique et sécurisée pour tous.

Breizh Insertion Sport – Jeux Sport Santé

Breizh Insertion Sport invitera les participants à découvrir des activités physiques ludiques et accessibles telles que le tir à l’arc, la pétéca, le spikeball, ainsi qu’une roue de questions sur le sport et la santé. Ces animations favorisent la participation de tous, quel que soit l’âge ou le niveau de pratique, et illustrent le rôle du sport comme outil d’inclusion sociale, de convivialité et de bien-être.

Comité Départemental Handisport d’Ille-et-Vilaine – Ateliers handisport

Les ateliers handisport permettront aux participants de se mettre en situation de handicap à travers différents parcours, notamment en déficience visuelle, afin de mieux comprendre les réalités des sportifs en situation de handicap. Cette sensibilisation favorise le changement de regard sur le handicap et rappelle que le sport est un formidable levier d’inclusion, d’égalité des chances et de partage.

Comité Départemental Sport Adapté d’Ille-et-Vilaine – Sensibilisation au sport adapté

Le Comité Départemental Sport Adapté proposera des ateliers de découverte, des mises en situation et des démonstrations autour de la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap mental ou psychique. Des témoignages d’athlètes ou de résidents pourront enrichir ces échanges. Cette action valorise une pratique sportive ouverte à tous et met en lumière les bénéfices du sport pour l’autonomie, la confiance en soi et le lien social.

UFOLEP 35 – Activités ludiques et information Maison Sport-Santé

L’UFOLEP 35 proposera des activités physiques accessibles à tous ainsi qu’un espace d’information pour faire découvrir le dispositif Maison Sport-Santé. Les visiteurs pourront comprendre comment être accompagnés vers une pratique adaptée à leur état de santé et à leurs capacités. Cette animation souligne que chacun peut trouver une activité physique correspondant à ses besoins, quels que soient son âge, sa condition physique ou son parcours de vie.

Patis Form – Tests et ateliers de coordination

Patis Form animera des tests physiques ainsi que des ateliers de coordination et de motricité utilisant notamment les BlazePods, complétés par des activités en accès libre. Ces animations permettent à chacun d’expérimenter le plaisir de bouger dans un cadre convivial et sécurisé, en mettant en avant les bénéfices de l’activité physique sur les capacités motrices, la santé et le maintien de l’autonomie.

OCAS Bain – Découverte d’activités sportives

L’OCAS Bain proposera des tests ainsi que des initiations à plusieurs disciplines, comme l’escrime, le tir à l’arc et d’autres activités accessibles en libre découverte. Cette diversité d’activités permet à chacun de trouver une pratique adaptée à ses envies et à ses capacités. En favorisant la découverte sans esprit de compétition, cette animation illustre le rôle du sport comme facteur d’épanouissement, de cohésion sociale et d’inclusion.

Message global de l’événement

Cet événement rassemble les acteurs du sport, de la santé et de l’inclusion autour d’un objectif commun : faire découvrir à tous les bienfaits de l’activité physique. Ouvert à tous les publics, quels que soient l’âge, le niveau de pratique, l’état de santé ou la situation de handicap, il favorise la rencontre, la prévention, le bien-être et le vivre-ensemble. À travers des animations variées, il démontre que le sport est un véritable levier de santé publique, d’inclusion sociale et de cohésion au service de la société.

Tout au long de la journée, les participants pourront découvrir un large panel d’animations gratuites et accessibles à tous : ateliers de sensibilisation au sport-santé et à la prévention, tests de condition physique, activités ludiques, initiations sportives, démonstrations et parcours de découverte du handisport et du sport adapté. Des espaces d’information permettront également d’échanger avec des professionnels de la santé et du sport sur les dispositifs d’accompagnement vers une pratique physique adaptée.

Conçues pour accueillir tous les publics, quels que soient l’âge, le niveau de pratique ou la situation de handicap, ces animations favorisent la découverte, le partage et la convivialité. Elles illustrent le rôle essentiel du sport comme levier de santé, d’inclusion sociale, d’autonomie et de cohésion, tout en valorisant les bénéfices d’une activité physique régulière pour le bien-être de chacun.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-16T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-16T17:30:00.000+02:00

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Place Hoche Place Hoche, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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