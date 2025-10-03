Et si tu danses Théâtre d’Auxerre Auxerre

Et si tu danses

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 16:00:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Doux ou rudes, les cailloux sont comme des souvenirs… En collaboration avec l’autrice Mariette Navarro, Marion Lévy invite le jeune public dès 4 ans à s’émouvoir, rire et danser sur les traces d’un Petit Poucet devenu grand.

Longtemps, il s’est fait balader par le vent et en a gardé l’habitude de se lester de cailloux. Il a échappé aux ogres, aux extraterrestres, aux doigts coincés dans la porte, à bien d’autres dangers… Aujourd’hui Petit Poucet a bien poussé mais il a perdu ses souvenirs en chemin ! Comment aider cet adulte à s’alléger pour renouer avec son enfance ? Une clairière dessinée par la lumière, des chants d’oiseaux, quelques pierres disposées sur scène ; il n’en faut pas plus pour évoquer la nature… surtout quand Poucet voit dans la petite assistance une amicale forêt de visages . Et si les enfants pouvaient l’aider à retrouver la mémoire ? Seul en scène, Eric Martin traverse en virevoltant les registres, de la tristesse à l’humour, invite le public dans une danse collective réparatrice et sème les éclats de rire au passage. Un beau chemin de gestes qui invite à danser pour se retrouver. .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

English : Et si tu danses

German : Et si tu danses

