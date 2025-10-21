Et si tu danses Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne
Et si tu danses
Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-10-21 10:00:00
fin : 2025-10-21
2025-10-21
Compagnie Didascalie
Chaussez vos bottes de sept lieues et partez sur les traces du Petit Poucet, version 21ème siècle !
Maintenant adulte, Poucet est ramasseur de pierres, pour éviter de se perdre comme dans son enfance. En arrivant sur la scène du théâtre, il se rend compte que c’est ici que toute son histoire a commencé. Il a alors besoin des enfants pour retrouver le chemin de ses souvenirs, de ses peurs et de ses joies. Avec simplicité et élégance, le danseur instaure une complicité avec le public et l’entraîne, de façon ludique, dans l’imaginaire. Conçue par la chorégraphe et danseuse Marion Lévy et écrit par Mariette Navarro, cette création interactive, entre danse et théâtre, séduit par son dépouillement et par le dialogue joyeux et sensible qui s’invente entre le danseur et les petits spectateur·ices.
Aire de jeunesse(s) #5
théâtre | danse
mardi 21 octobre 2025 10h00
Théâtre des Ursulines
mardi 21 octobre 2025 18h30
Théâtre des Ursulines
à partir de 4 ans
durée 45 min
placement numéroté
tarif unique 6€ .
Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
