ET SI TU DANSES Mont Lozère et Goulet

ET SI TU DANSES

Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Adulte

Date :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Un spectacle à vivre pour petits et grands ! Poucet a grandi. Il a oublié son histoire. Mais aujourd’hui, il revient là où tout a commencé. Il a besoin des enfants pour se rappeler. Bouge, invente, danse avec lui ! Le danseur écoute vos idées et les transforme en mouvements. Petit à petit, vous créez l’histoire ensemble.

Un spectacle à vivre pour petits et grands ! Poucet a grandi. Il a oublié son histoire. Mais aujourd’hui, il revient là où tout a commencé. Il a besoin des enfants pour se rappeler. Bouge, invente, danse avec lui ! Le danseur écoute vos idées et les transforme en mouvements. Petit à petit, vous créez l’histoire ensemble. Chaque spectacle est unique. C’est beau, drôle, parfois un peu triste… Mais toujours plein de poésie et d’émotion.

La chorégraphe Marion Lévy et l’autrice Mariette Navarro vous invitent à un voyage merveilleux. Un spectacle où tu n’es pas juste spectateur·rice… Tu deviens aussi créateur·rice ! Le spectacle tire sa beauté de son dépouillement et de cette façon très directe qu’a le danseur d’embarquer les tout-petits dans l’ici et maintenant de la danse, de partager l’histoire avec eux comme une manière de jeu.

Spectacle co-accueilli à Bagnols-les-bains par Scènes Croisées avec l’association Rudeboy Crew et l’EPCI Mont-Lozère .

Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

The power of dance to bring back memories.

A show to be experienced by young and old alike! Poucet has grown up. He has forgotten his story. But today, he’s back where it all began. He needs the children to help him remember. Move, invent, dance with him! The dancer listens to your ideas and transforms them into movement. Little by little, you create the story together.

