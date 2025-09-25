ET SI TU DANSES

Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16

Le pouvoir de la danse de faire revenir les souvenirs.

Le pouvoir de la danse de faire revenir les souvenirs.

Un spectacle à vivre pour petits et grands ! Poucet a grandi. Il a oublié son histoire. Mais aujourd’hui, il revient là où tout a commencé. Il a besoin des enfants pour se rappeler. Bouge, invente, danse avec lui ! Le danseur écoute vos idées et les transforme en mouvements. Petit à petit, vous créez l’histoire ensemble. Chaque spectacle est unique. C’est beau, drôle, parfois un peu triste… Mais toujours plein de poésie et d’émotion.

La chorégraphe Marion Lévy et l’autrice Mariette Navarro vous invitent à un voyage merveilleux. Un spectacle où tu n’es pas juste spectateur·rice… Tu deviens aussi créateur·rice ! Le spectacle tire sa beauté de son dépouillement et de cette façon très directe qu’a le danseur d’embarquer les tout-petits dans l’ici et maintenant de la danse, de partager l’histoire avec eux comme une manière de jeu.

Spectacle co-accueilli au Pont-de-Montvert par Scènes Croisées avec le foyer rural Passe-Montagne et l’EPCI des Cévennes au Mont-Lozère .

Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

The power of dance to bring back memories.

A show to be experienced by young and old alike! Poucet has grown up. He has forgotten his story. But today, he’s back where it all began. He needs the children to help him remember. Move, invent, dance with him! The dancer listens to your ideas and transforms them into movement. Little by little, you create the story together.

German :

Die Macht des Tanzes, Erinnerungen zurückzubringen.

Eine Show zum Miterleben für Groß und Klein! Poucet ist erwachsen geworden. Er hat seine Geschichte vergessen. Doch heute kehrt er an den Ort zurück, an dem alles begann. Er braucht die Kinder, um sich zu erinnern. Bewege, erfinde und tanze mit ihm! Der Tänzer hört sich deine Ideen an und setzt sie in Bewegungen um. Nach und nach erschafft ihr gemeinsam die Geschichte.

Italiano :

Il potere della danza di riportare alla mente i ricordi.

Uno spettacolo per tutte le età! Poucet è cresciuto. Ha dimenticato la sua storia. Ma ora è tornato dove tutto è cominciato. Ha bisogno che i bambini lo aiutino a ricordare. Muovetevi, inventate, ballate con lui! Il ballerino ascolta le vostre idee e le trasforma in movimento. A poco a poco, create insieme la storia.

Espanol :

El poder de la danza para traer recuerdos.

Un espectáculo para todas las edades Poucet ha crecido. Ha olvidado su historia. Pero ahora ha vuelto al punto de partida. Necesita que los niños le ayuden a recordar. ¡Muévete, inventa, baila con él! El bailarín escucha tus ideas y las transforma en movimiento. Poco a poco, creáis juntos la historia.

