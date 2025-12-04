Et si tu prenais une activité bénévole ? HEC Alumni Paris Jeudi 4 décembre, 09h30 sur inscription

Et si tu prenais une activité bénévole ? Par HEC Alumni

Célébrée chaque année, cette journée a été créée par l’ONU pour reconnaître et célébrer la contribution des bénévoles dans le monde entier.

« Bénévoler »: C’est consacrer son temps libre en mettant au service des autres son énergie et ses compétences.

Toutes les formes de bénévolat sont envisageables pour qui veut s’engager:

-d’une heure par semaine à quelques demi-journées,

-du bénévolat de terrain à l’engagement dans le bureau d’une association,

-dans tous les secteurs d’activité,

les possibilités sont innombrables.

Alors si toi aussi, tu es tenté par une activité bénévole, Profite de la JOURNEE d’OUVERTURE AU BENEVOLAT. Viens rencontrer tes camarades HEC engagés dans le secteur associatif le 4 décembre prochain à l’association.

Quelle que soit ta localisation géographique, ton âge, ta situation professionnelle, tes envies, nous pourrons évoquer ensemble tes questions, tes aspirations et te donner toutes les informations que tu souhaites sur le monde bénévole, que ce soit au sein d’HEC Alumni ou dans des associations amies.

Inscris-toi ci-dessous, à cette journée Portes Ouvertes qui se déroulera au siège de l’Association HEC Alumni le jeudi 4 décembre 2025. Tu seras reçu sans rendez-vous de 09h30 à 18h00.

Et si tu veux savoir comment tes camarades engagés vivent leur engagement et déclarent être heureux :

consulte les résultats de l’enquête 2023 sur le bénévolat en cliquant ICI

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-04T09:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-04T17:30:00.000+01:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris