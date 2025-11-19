ET SI VICTOIRE PREFERE LES ARTS – LA LUNA NEGRA Bayonne

JEAN-MARC LUISADA Début : 2026-03-19 à 20:30. Tarif : – euros.

Philippe Maillard productions présente : JEAN-MARC LUISADAJean-Marc LuisadaOutre une technique éblouissante et une délicatesse de toucher admirable, l’art de Jean-Marc Luisada s’est imposé par un génie coloriste qui épouse magistralement le raffinement de la ligne.Sans surprise, avec un amour passionné du belcanto accompagnant notre étoile depuis ses débuts, c’est dans les chefs-d’œuvre de Frédéric Chopin que ces qualités s’épanouissent avec la force de l’évidence. Le compositeur franco-polonais a valu au pianiste français une carrière éclatante et il y retourne avec l’expérience accumulée lors d’innombrables concerts aux quatre coins du monde.Mais Jean-Marc Luisada magnifie avec autant de réussite le clair-obscur et les confidences tour à tour murmurées et exaltées de Schubert, ou encore le romantisme chaleureux et pudique de Brahms.Dans son arbre généalogique, les pages si françaises mais également si singulières de Fauré trouvent en lui un interprète évidemment idéal.________________________________________ProgrammeFranz Schubert • Sonate en la mineur D. 537, Impromptu en fa mineur D. 935, Moment musical D. 780 n° 2Johannes Brahms • Klavierstücke op. 118Gabriel Fauré • Pavane, Nocturne n° 7Frédéric Chopin • Scherzo n° 1 & Scherzo n°

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE GAVEAU 45 RUE LA BOETIE 75008 Paris 75