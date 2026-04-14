Et si VOIR devenait une expérience ? Préparez vos YEUX !!!, Jardin botanique du Désert, La Désirade

Et si VOIR devenait une expérience ? Préparez vos YEUX !!! 5 – 7 juin Jardin botanique du Désert Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Prenez de la hauteur et changez votre regard.

A flanc de montagne, le jardin vous offre l’horizon….et bien plus encore.

Vous êtes là où le regard embrasse l’océan et la vue végétale, car le jardin ne s’arrête pas aux plantes, il continue dans l’océan !

Jardin botanique du Désert Le Desert, 97127 La Désirade, France La Désirade 97127 Guadeloupe Guadeloupe +590690858533 https://www.jardinbotaniqueladesirade.com Ce jardin de cactées avec une superficie de 1,2 hectares conserve plus de 800 variétés d’espèces différentes (Aloès, Agaves, Yuccas, Cycas, Euphorbes, Cactées, Palmiers, Crassulacées, Vitacées, Portulacacées, Apocynacées, etc…) originaires des Antilles, d’Afrique, d’Amérique du nord et du sud, du Sud de l’Europe et de l’Asie…. Au total, 80 000 plantes se côtoient dans ce sanctuaire dédié avant tout au mélocactus Intortus, espèce endémique de l’île de La Désirade. Parking.

Prenez de la hauteur et changez votre regard.

©CACTOPHILES DES ANTILLES