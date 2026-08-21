Informations pratiques

Thury-Harcourt-le-Hom

Et si vous changiez votre façon de penser ?

3 rue Bonne nouvelle Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26 21:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Et si vous changiez votre façon de penser ?

Le samedi 26 septembre, de 18h à 21h, découvrez la méthode Pensées de merde d’Eaden R, animée par Ambre, coach. Un atelier pour identifier les pensées qui nous limitent et apprendre à les faire évoluer pour ouvrir de nouvelles perspectives au quotidien.

20 € par personne inscription au 06 37 06 10 06

Ambelly ta vie, 3 rue de la Bonne Nouvelle, Thury-Harcourt .

3 rue Bonne nouvelle Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 37 06 10 06

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English : Et si vous changiez votre façon de penser ?

What if you changed the way you think?

L’événement Et si vous changiez votre façon de penser ? Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Suisse Normande