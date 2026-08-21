Et si vous changiez votre façon de penser ? Thury-Harcourt-le-Hom
samedi 26 septembre 2026 · Thury-Harcourt-le-Hom
Informations pratiques
Thury-Harcourt-le-Hom
Et si vous changiez votre façon de penser ?
3 rue Bonne nouvelle Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26 21:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Et si vous changiez votre façon de penser ?
Le samedi 26 septembre, de 18h à 21h, découvrez la méthode Pensées de merde d’Eaden R, animée par Ambre, coach. Un atelier pour identifier les pensées qui nous limitent et apprendre à les faire évoluer pour ouvrir de nouvelles perspectives au quotidien.
20 € par personne inscription au 06 37 06 10 06
Ambelly ta vie, 3 rue de la Bonne Nouvelle, Thury-Harcourt .
3 rue Bonne nouvelle Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 37 06 10 06
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English : Et si vous changiez votre façon de penser ?
What if you changed the way you think?
L’événement Et si vous changiez votre façon de penser ? Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Suisse Normande
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