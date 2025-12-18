ET SI VOUS ÉCRIVIEZ VOTRE BIOGRAPHIE ? Paulhan
20 Boulevard de la Liberté Paulhan Hérault
Début : 2026-02-03
Venez à la rencontre d’une écrivaine-biographe et du couple dont elle a rédigé le récit de vie commune.
Ensemble, ils vous dévoilent cette expérience, ainsi que le processus de création qui a donné naissance à un
livre de souvenirs. Une invitation à découvrir cette aventure et, qui sait, à vous lancer à votre tour ?
Avec Sylvie Jaafari, biographe.
Public adulte Gratuit Sur inscription. .
English :
Come and meet a writer-biographer and the couple whose life story she has written together.
