ET SI VOUS ÉCRIVIEZ VOTRE BIOGRAPHIE ? Paulhan

ET SI VOUS ÉCRIVIEZ VOTRE BIOGRAPHIE ?

Venez à la rencontre d’une écrivaine-biographe et du couple dont elle a rédigé le récit de vie commune.

Ensemble, ils vous dévoilent cette expérience, ainsi que le processus de création qui a donné naissance à un

livre de souvenirs. Une invitation à découvrir cette aventure et, qui sait, à vous lancer à votre tour ?

Avec Sylvie Jaafari, biographe.

Public adulte Gratuit Sur inscription. .

Come and meet a writer-biographer and the couple whose life story she has written together.

