Et si vous étiez fait pour les métiers de l’agriculture ? Agence RENNES OUEST Rennes Mardi 2 septembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Le secteur des métiers de l’AGRICULTURE offre de multiples opportunités professionnelles.Vous hésitez?Vous souhaitez changer de voie ?Vous êtes attiré par ce secteur et vous vous demandez s’il peut vous correspondre ?L’atelier détection de potentiel vous permet d’identifier vos habiletés, vos savoir-être pour vous orienter vers un nouveau métier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-02T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-02T11:30:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/473338

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine