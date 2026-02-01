Et si vous osiez l’amour ? La Filature Retournac

Et si vous osiez l’amour ?

La Filature Allée des Platanes Retournac Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Boissons et mignardises inclues

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 17:30:00

2026-02-14

Pas juste une date… Une rencontre ! Conférence débat Speed Dating Atelier de l’amour… Soirée sur réservation !

La Filature Allée des Platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 50 39 42

English :

Not just a date… A meeting! Conference-debate Speed Dating Love workshop… Evenings must be booked in advance!

