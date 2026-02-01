Et si vous osiez l’amour ? La Filature Retournac
Et si vous osiez l’amour ?
La Filature Allée des Platanes Retournac Haute-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Boissons et mignardises inclues
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14 17:30:00
2026-02-14
Pas juste une date… Une rencontre ! Conférence débat Speed Dating Atelier de l’amour… Soirée sur réservation !
La Filature Allée des Platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 50 39 42
English :
Not just a date… A meeting! Conference-debate Speed Dating Love workshop… Evenings must be booked in advance!
