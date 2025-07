Et s’il n’y a pas de cheminée? Bibliothèque Antipode Rennes

Et s’il n’y a pas de cheminée? Bibliothèque Antipode Rennes vendredi 12 décembre 2025.

Un spectacle espiègle inspiré d’albums jeunesse. Par Florence Arnould de la compagnie Écoutez-voir !

Dehors il neige, dedans un sapin à monter et la musique à plein tube. Le 24 décembre, Elvis ne devrait pas travailler dans son garage, à moins qu’un homme en manteau rouge ne se tienne devant sa porte, embarrassé !

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 70

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70