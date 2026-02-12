…Et surtout pour le pire ! Comédie théâtrale Ébreuil
…Et surtout pour le pire ! Comédie théâtrale Ébreuil samedi 21 mars 2026.
…Et surtout pour le pire ! Comédie théâtrale
Salle Armand Pradel Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Venez rire aux éclats avec cette comédie hilarante de Viviane Tardivel ! Une histoire d’amour et de quiproquos qui promet une soirée inoubliable. Idéal pour toute la famille. Réservez votre soirée théâtre dès maintenant ! Places limitées.
Salle Armand Pradel Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 06 87 23 thierry.derivier@sfr.fr
Laugh out loud with this hilarious comedy by Viviane Tardivel! A story of love and misunderstanding that promises an unforgettable evening. Ideal for the whole family. Book your theater evening now! Limited seating.
L’événement …Et surtout pour le pire ! Comédie théâtrale Ébreuil a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme Val de Sioule