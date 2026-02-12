…Et surtout pour le pire ! Comédie théâtrale Ébreuil

…Et surtout pour le pire ! Comédie théâtrale

Salle Armand Pradel Ébreuil Allier

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Venez rire aux éclats avec cette comédie hilarante de Viviane Tardivel ! Une histoire d’amour et de quiproquos qui promet une soirée inoubliable. Idéal pour toute la famille. Réservez votre soirée théâtre dès maintenant ! Places limitées.

Salle Armand Pradel Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 06 87 23 thierry.derivier@sfr.fr

English :

Laugh out loud with this hilarious comedy by Viviane Tardivel! A story of love and misunderstanding that promises an unforgettable evening. Ideal for the whole family. Book your theater evening now! Limited seating.

