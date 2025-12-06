ET SURTOUT POUR LE PIRE – THEATRE DE L’EMBELLIE – MONTAUBAN Montauban

ET SURTOUT POUR LE PIRE Début : 2025-12-06 à 21:00. Tarif : – euros.

Paulin Le Pain veut divorcer. Il ne supporte plus sa femme Fanny qui pourtant lui obéit au doigt et à l’oeil. Mais Marius et Rose Le Pin, suite à une erreur de convocation par rapport à leur nom de famille, ont également rendez-vous chez la juge pour le même motif, le même jour et à la même heure. Rose, menant son mari à la baguette, veut divorcer de Marius pour des motifs on ne peut plus surprenants ! Jo, plombière de son état, voit débarquer ces deux couples alors qu’elle devait être seule pour réparer un dégât des eaux dans la salle d’attente. Ajoutez une juge perturbée par l’opération d’une proche on ne peut plus inattendue.

THEATRE DE L’EMBELLIE – MONTAUBAN 840 Avenue de Bordeaux 82000 Montauban 82