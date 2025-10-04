Et toi, c’est quoi ton bouquin préféré ? Médiathèque de Pamiers Pamiers

Et toi, c’est quoi ton bouquin préféré ? Médiathèque de Pamiers Pamiers samedi 4 octobre 2025.

Et toi, c’est quoi ton bouquin préféré ? Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque de Pamiers Ariège

Public Ado et Adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Vous connaissiez le speed-dating, voici maintenant le speed-booking : en trois minutes, présentez à votre binôme vos coups de coeur littéraires et discutez autour du monde des livres. Ramenez des livres de chez vous ou servez-vous de ceux présents dans la médiathèque.

Belles découvertes garanties !

Médiathèque de Pamiers 1 Place Eugène Soula Pamiers 09100 Ariège Occitanie 05.34.01.38.90 https://bibliopole-ccpap.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05.34.01.38.90 »}]

Vous connaissiez le speed-dating, voici maintenant le speed-booking : en trois minutes, présentez à votre binôme vos coups de coeur littéraires et discutez autour du monde des livres. Ramenez des de …

ccpap 09