Et toi, c’est quoi ton bouquin préféré ? Médiathèque de Pamiers Pamiers

Et toi, c’est quoi ton bouquin préféré ? Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque de Pamiers Ariège
Public Ado et Adulte
Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00
Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00
Vous connaissiez le speed-dating, voici maintenant le speed-booking : en trois minutes, présentez à votre binôme vos coups de coeur littéraires et discutez autour du monde des livres. Ramenez des livres de chez vous ou servez-vous de ceux présents dans la médiathèque.
Belles découvertes garanties !
Médiathèque de Pamiers 1 Place Eugène Soula Pamiers 09100 Ariège Occitanie 05.34.01.38.90 https://bibliopole-ccpap.fr/
